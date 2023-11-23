Померанцев Петр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти31.12.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Померанцев Петр Васильевич (1825 — 1899) Родился в семье дьячка села Георгиевского на Шаче Макарьевского уезда Василия Успенского. Обучался в Костромском духовном училище. Служил дьячком в том же селе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1899