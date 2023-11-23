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Померанцев Петр Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

31.12.1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Померанцев Петр Васильевич (1825 — 1899) Родился в семье дьячка села Георгиевского на Шаче Макарьевского уезда Василия Успенского. Обучался в Костромском духовном училище. Служил дьячком в том же селе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Померанцева Ольга Никанорова

Смерть
31.12.1899
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