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Кузнецов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Кузнецов Иван Андреевич

Мать: Кузнецова Прасковья Васильевна

Смерть
1886
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