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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Шеметов Иван
Отец ребёнка: Шеметов Семен
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Шеметов Михаил
Отец ребёнка: Шеметов Семен
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Шеметов Тарас
Отец ребёнка: Шеметов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеметов Сидор
Отец ребёнка: Шеметов Семен