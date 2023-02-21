Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1761 г.р.

Дети

Вычислено 1800 г.р.
Вычислено 1805 г.р.

Добавил:

ОС
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Место
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Рождение
Вычислено 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Степанов

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Дегтерёв Астафий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Степанов

с.Девичий Рукав Краснослободского уезда Пензенской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Степанов

Смерть
Неизвестно
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