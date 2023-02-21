Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Степанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Отец ребёнка: Андрей Степанов
с.Девичий Рукав Краснослободского уезда Пензенской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Степанов
Смерть
Неизвестно