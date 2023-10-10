Шестаков Никифор Потапович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти09.10.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Кряквин Потап Леонтьевич
Мать: Кряквина Ирина Архиповна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шестаков Матвей Никифорович
Мать ребёнка: Шестакова Матрена Даньшева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шестаков Петр Никифорович
Мать ребёнка: Шестакова Матрена Даньшева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Володина Ирина Шестакова
Мать ребёнка: Шестакова Матрена Даньшева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Засыпкина Дарья Шестакова
Мать ребёнка: Шестакова Матрена Даньшева
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Шестакова Матрена Даньшева
Рождение ребёнка
05.10.1862
Сын: Шестаков Андрей Никифорович
Мать ребёнка: Шестакова Матрена Даньшева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1866