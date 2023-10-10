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Шестаков Никифор Потапович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

09.10.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Кряквин Потап Леонтьевич

Мать: Кряквина Ирина Архиповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шестаков Матвей Никифорович

Мать ребёнка: Шестакова Матрена Даньшева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шестаков Петр Никифорович

Мать ребёнка: Шестакова Матрена Даньшева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Володина Ирина Шестакова

Мать ребёнка: Шестакова Матрена Даньшева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Засыпкина Дарья Шестакова

Мать ребёнка: Шестакова Матрена Даньшева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кряквин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Шестакова Матрена Даньшева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.10.1862

Сын: Шестаков Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Шестакова Матрена Даньшева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Матрена Даньшева

Смерть
09.10.1866
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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