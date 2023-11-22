Пашковская (Строева) Любовь Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1930
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1930
Рождение ребёнка
05.01.1952
Дочь: Гопоненко Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Карпов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
30.07.1958
Дочь: Шулячук Мария Владимировна
Отец ребёнка: Карпов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
30.07.1958
Дочь: Левицкая Антонина Владимировна
Отец ребёнка: Карпов Владимир Михайлович
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
20.12.1975
Дочь: Дроздова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Пашковский Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2019