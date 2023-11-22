Пашковская (Строева) Любовь Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашковская (Строева) Любовь Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1930

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1930

Отец: Строев Евдоким Степанович

Мать: Строева Татьяна Прокофьевна

Рождение ребёнка
05.01.1952

Дочь: Гопоненко Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Карпов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
30.07.1958

Дочь: Шулячук Мария Владимировна

Отец ребёнка: Карпов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
30.07.1958

Дочь: Левицкая Антонина Владимировна

Отец ребёнка: Карпов Владимир Михайлович

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
20.12.1975

Дочь: Дроздова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Пашковский Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашковский Василий Петрович

Смерть
2019
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