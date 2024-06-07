Княгина (Созонтова) Марфа Васильевна 1738 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгина (Созонтова) Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Княгин Ларион Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
с. Преображенское, Россия
Рождение ребёнка
1758

Сын: Княгин Павел Ларионович

Отец ребёнка: Княгин Ларион Тимофеевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Княгин Филипп Ларионович

Отец ребёнка: Княгин Ларион Тимофеевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Княгин Мирон Ларионович

Отец ребёнка: Княгин Ларион Тимофеевич

Рождение ребёнка
1771

Сын: Княгин Степан Ларионович

Отец ребёнка: Княгин Ларион Тимофеевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Княгин Семен Ларионович

Отец ребёнка: Княгин Ларион Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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