Княгина (Созонтова) Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Преображенское, Россия
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Княгин Ларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Княгин Ларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Княгин Ларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Княгин Ларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Княгин Ларион Тимофеевич
Смерть
Неизвестно