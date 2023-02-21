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Ifshin Charles

Место рождения

New York, United States

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Ifshin Isidore

Мать: Minnie

New York, United States
Место жительства
1910
Brooklyn Ward 26, Kings, New York, USA
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Kings, New York, USA
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 0751-1000), Kings, New York, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
848 Lenox Road, A D 18, Kings, New York, USA
Смерть
Неизвестно
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