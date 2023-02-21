Ifshin Charles
Место рожденияNew York, United States
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: Ifshin Isidore
Мать: Minnie
New York, United States
Место жительства
1910
Brooklyn Ward 26, Kings, New York, USA
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Kings, New York, USA
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 0751-1000), Kings, New York, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
848 Lenox Road, A D 18, Kings, New York, USA
Смерть
Неизвестно