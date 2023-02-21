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Егорова Маруся Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Егоров Иван Егорович

Мать: Кошкина Елена Сергеевна

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