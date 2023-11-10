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Фаина Тимофеевна

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Место рождения

Баракино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

08.03.1907 ст.

Дата смерти

18.03.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1907 ст.

Отец: - Тимофей Иванович

Мать: - Ксения Ивановна

Баракино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.154-155 (Рождение №-16ж)
Крещение
10.03.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Василий Стефанович - крестьянин из д.Ивакино Крёстная мать: Вера Тимофеевна - крестьянская девица из д.Баракино (сестра)
Смерть
18.03.1907 ст.
Баракино, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 10 дней (от родимца)
Похороны
20.03.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.203-204 (Умершие №-10ж)
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