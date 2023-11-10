Фаина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1907 ст.
Дата смерти18.03.1907 ст.
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1907 ст.
Отец: - Тимофей Иванович
Мать: - Ксения Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.154-155 (Рождение №-16ж)
Крещение
10.03.1907 ст.
Крёстный отец: Василий Стефанович - крестьянин из д.Ивакино Крёстная мать: Вера Тимофеевна - крестьянская девица из д.Баракино (сестра)
Смерть
18.03.1907 ст.
Младенец в 10 дней (от родимца)
Похороны
20.03.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.203-204 (Умершие №-10ж)