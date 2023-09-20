Подчека Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1992
Дочь: Подчека Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Подчека Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
25.07.1997
Дочь: Чернова Елена Александровна
Мать ребёнка: Подчека Валентина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно