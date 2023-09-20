Подчека Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подчека Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1992

Дочь: Подчека Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Подчека Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
25.07.1997

Дочь: Чернова Елена Александровна

Мать ребёнка: Подчека Валентина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подчека Валентина Викторовна

Смерть
Неизвестно
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