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Скоробогатова Галина Романовна
Скоробогатова Галина Романовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.12.1957
Пол
Женский
Отец
Скоробогатов Роман Романович
1925 г.р.
Мать
Скоробогатова (Груздева) Нинелла Евгеньевна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1957
Отец:
Скоробогатов Роман Романович
Мать:
Скоробогатова Нинелла Евгеньевна
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