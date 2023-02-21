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(Дерябина) Карина
(Дерябина) Карина
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Место рождения
Украина
Дата рождения
2008
Пол
Женский
Отец
Дерябин Алексей Юрьевич
1986 г.р.
Мать
Дерябина Марина
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2008
Отец:
Дерябин Алексей Юрьевич
Мать:
Дерябина Марина
Украина
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