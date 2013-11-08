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Орлёнок Анфиса Ивановна
Орлёнок Анфиса Ивановна
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Место рождения
Серпухов
, Серпухов, Московская область
Дата рождения
08.11.2013
Пол
Женский
Отец
Орлёнок Иван Сергеевич
1990 г.р.
Мать
Орлёнок (Ярковая) Александра Олеговна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.2013
Отец:
Орлёнок Иван Сергеевич
Мать:
Орлёнок Александра Олеговна
Серпухов
, Серпухов, Московская область
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