Гармизе Марк (Мордух) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гармизе Марк (Мордух) Яковлевич

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Место рождения

Кролевец, Сумська область

Дата рождения

15.01.1870 ст.

Дата смерти

14.03.1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кролевец, Сумська область
Смерть
14.03.1929
Чернигов, Чернігівська область
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