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Гармизе Марк (Мордух) Яковлевич
Гармизе Марк (Мордух) Яковлевич
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Место рождения
Кролевец
, Сумська область
Дата рождения
15.01.1870 ст.
Дата смерти
14.03.1929
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ND
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Кролевец
, Сумська область
Смерть
14.03.1929
Чернигов
, Чернігівська область
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