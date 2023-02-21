Касов Кузьма (Косма) Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касов Кузьма (Косма) Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Касов Матвей Прокопьевич

Мать: Касова Анастасия Агаповна

Рождение ребёнка
07.11.1889 ст.

Дочь: Касова Матрона Кузьминична

Мать ребёнка: Касова Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
23.03.1891 ст.

Сын: Касов Захар Кузьмич

Мать ребёнка: Касова Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
07.06.1895 ст.

Сын: Касов Фёдор Кузьмич

Мать ребёнка: Касова Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
25.10.1896 ст.

Дочь: Касова Прасковья Кузьминична

Мать ребёнка: Касова Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
11.07.1900 ст.

Дочь: Ольга Кузьминична

Мать ребёнка: Касова Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
09.06.1904 ст.

Сын: Касов Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Касова Анастасия Романовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1909 ст.

Сын: Касов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Касова Анастасия Романовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касова Анастасия Романовна

Смерть
Неизвестно
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