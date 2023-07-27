петрова (петрова) марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мыльникова Екатерина Савельевна
Отец ребёнка: Петров Савва Романов
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Савва Романов
Смерть
1854