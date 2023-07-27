петрова (петрова) марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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петрова (петрова) марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мыльникова Екатерина Савельевна

Отец ребёнка: Петров Савва Романов

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Савва Романов

Смерть
1854
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