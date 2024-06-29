Палагея Степановна (2 жена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Саввович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Захар Васильевич
Отец ребёнка: Василий Саввович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Саввович
Рождение ребёнка
11.01.1856
Сын: Павел Васильевич
Отец ребёнка: Василий Саввович
Смерть
Неизвестно