Палагея Степановна (2 жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палагея Степановна (2 жена)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Саввович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Захар Васильевич

Отец ребёнка: Василий Саввович

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Саввович

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.01.1856

Сын: Павел Васильевич

Отец ребёнка: Василий Саввович

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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