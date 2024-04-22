Селуянов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селуянов Валентин

Место рождения

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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