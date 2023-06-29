Корюков Дмитрий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1982
Бракосочетание
13.09.2002
Жена: скрыто настройками приватности
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.04.2003
Сын: Корюков Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.2011
Сын: Корюков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.01.2018
Дочь: Корюкова Алёна Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.2023
Дочь: Корюкова Полина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности