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Корюков Дмитрий Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1982

Отец: Корюков Валерий Дмитриевич

Мать: Корюкова Людмила Михайловна

Бракосочетание
13.09.2002

Жена: скрыто настройками приватности

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.04.2003

Сын: Корюков Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.03.2011

Сын: Корюков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.01.2018

Дочь: Корюкова Алёна Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.03.2023

Дочь: Корюкова Полина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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