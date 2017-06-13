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Петренко Арсений Кириллович
Петренко Арсений Кириллович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.06.2017
Пол
Мужской
Отец
Петренко Кирилл Витальевич
1990 г.р.
Мать
Петренко Марина Сергеевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.2017
Отец:
Петренко Кирилл Витальевич
Мать:
Петренко Марина Сергеевна
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