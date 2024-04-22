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Марина Алексеева

Место рождения

Костино, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

02.02.1859

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Алексей Иванов

Мать: Федора Иванова

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анисья Самойлова

Отец ребёнка: Самойло (Самуил) Васильев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1810

Сын: Иван Самойлович

Отец ребёнка: Самойло (Самуил) Васильев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1815

Сын: Василий Самойлович

Отец ребёнка: Самойло (Самуил) Васильев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
29.04.1816

Сын: Николай Самойлович

Отец ребёнка: Самойло (Самуил) Васильев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Клавдия Самойлова

Отец ребёнка: Самойло (Самуил) Васильев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойло (Самуил) Васильев

Смерть
02.02.1859
Рассоха, Свердловский район, Северный край
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