Марина Алексеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти02.02.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Алексей Иванов
Мать: Федора Иванова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анисья Самойлова
Отец ребёнка: Самойло (Самуил) Васильев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Иван Самойлович
Отец ребёнка: Самойло (Самуил) Васильев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Василий Самойлович
Отец ребёнка: Самойло (Самуил) Васильев
Рождение ребёнка
29.04.1816
Сын: Николай Самойлович
Отец ребёнка: Самойло (Самуил) Васильев
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Клавдия Самойлова
Отец ребёнка: Самойло (Самуил) Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1859