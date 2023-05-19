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Кулагин Иоанн Макаров

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

?.04.1909

Дата смерти

21.04.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
21.04.1909
Рождение
?.04.1909

Отец: Кулагин Макарий Филиппов

Мать: Кулагина Федора Матвеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
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