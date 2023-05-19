Кулагин Иоанн Макаров
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения?.04.1909
Дата смерти21.04.1909
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
21.04.1909
Рождение
?.04.1909
Отец: Кулагин Макарий Филиппов
Мать: Кулагина Федора Матвеева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ