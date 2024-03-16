Ряполов Петр Фирсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряполов Петр Фирсович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ряполов Фирс Акимович

Мать: Нестерова Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряполов Аким Петрович

Мать ребёнка: Прасковья Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряполов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Прасковья Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряполов Павел Петрович

Мать ребёнка: Прасковья Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряполов Лука Петрович

Мать ребёнка: Прасковья Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряполов Филипп Петрович

Мать ребёнка: Прасковья Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Фроловна

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