Смирнов Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1926
Отец: Смирнов Алексей Яковлевич
Мать: Смирнова Мария Захарова
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За взятие Вены»Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная служба
08.08.1944
237 отд. уч. автоб; 1417 гап 2 УкрФ ПрикВО, майор
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно