Смирнов Петр Алексеевич 01.07.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Петр Алексеевич

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Место рождения

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.07.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1926

Отец: Смирнов Алексей Яковлевич

Мать: Смирнова Мария Захарова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За взятие Вены»Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная служба
08.08.1944
237 отд. уч. автоб; 1417 гап 2 УкрФ ПрикВО, майор
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно

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