Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Бортников Федор
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бортников Евсей Федорович
Отец ребёнка: Бортников Федор
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Бортников Федор
Рождение ребёнка
1896
Сын: Бортников Василий Федорович
Отец ребёнка: Бортников Федор
Смерть
Неизвестно