Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Бортников Иван Федорович

Отец ребёнка: Бортников Федор

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бортников Евсей Федорович

Отец ребёнка: Бортников Федор

Рождение ребёнка
1892

Сын: Бортников Петр Федорович

Отец ребёнка: Бортников Федор

Рождение ребёнка
1896

Сын: Бортников Василий Федорович

Отец ребёнка: Бортников Федор

Смерть
Неизвестно
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