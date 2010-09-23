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Шамарин Никита Сергеевич
Шамарин Никита Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.09.2010
Пол
Мужской
Отец
Шамарин Сергей
1971 г.р.
Мать
Шамарина (Калинина) Людмила Дементьевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.2010
Отец:
Шамарин Сергей
Мать:
Шамарина Людмила Дементьевна
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