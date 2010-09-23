Шамарин Никита Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамарин Никита Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.2010

Отец: Шамарин Сергей

Мать: Шамарина Людмила Дементьевна

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