Свистунова (Чумакова) Серафима Ивановна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.09.1886 ст.
Сын: Свистунов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Свистунов Дмитрий Никанорович
Рождение ребёнка
20.10.1888 ст.
Дочь: Свистунова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Свистунов Дмитрий Никанорович
Рождение ребёнка
23.03.1890 ст.
Дочь: Свистунова Лариса Дмитриевна
Отец ребёнка: Свистунов Дмитрий Никанорович
Рождение ребёнка
17.05.1892 ст.
Дочь: Свистунова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Свистунов Дмитрий Никанорович
Рождение ребёнка
20.05.1894 ст.
Сын: Свистунов Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Свистунов Дмитрий Никанорович
Рождение ребёнка
20.05.1894 ст.
Дочь: Свистунова Феодосия Дмитриевна
Отец ребёнка: Свистунов Дмитрий Никанорович
Смерть
Неизвестно