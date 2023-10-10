Свистунова (Чумакова) Серафима Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвистунова (Чумакова) Серафима Ивановна

Свистунова (Чумакова) Серафима Ивановна

Место рождения

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Муж: Свистунов Дмитрий Никанорович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.09.1886 ст.

Сын: Свистунов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Свистунов Дмитрий Никанорович

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1888 ст.

Дочь: Свистунова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Свистунов Дмитрий Никанорович

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1890 ст.

Дочь: Свистунова Лариса Дмитриевна

Отец ребёнка: Свистунов Дмитрий Никанорович

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1892 ст.

Дочь: Свистунова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Свистунов Дмитрий Никанорович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.05.1894 ст.

Сын: Свистунов Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Свистунов Дмитрий Никанорович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.05.1894 ст.

Дочь: Свистунова Феодосия Дмитриевна

Отец ребёнка: Свистунов Дмитрий Никанорович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close