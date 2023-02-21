Саморукова Александра Петрова? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саморукова Александра Петрова?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саморуков Петр Иванов

Отец ребёнка: Саморуков Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саморуков Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саморукова Домна Иванова

Отец ребёнка: Саморуков Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саморуков Федот Иванов

Отец ребёнка: Саморуков Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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