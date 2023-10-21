Чернов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1964
Сын: Чернов Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Чернова Мария Емельянова
Рождение ребёнка
1967
Сын: Чернов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Чернова Мария Емельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Людмила Владимирнова
Мать ребёнка: Чернова Мария Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернова Мария Емельянова
Смерть
Неизвестно