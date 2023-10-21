Чернов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Чернова-Гуцева Харентина Фадеева

Рождение ребёнка
1964

Сын: Чернов Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Чернова Мария Емельянова

Рождение ребёнка
1967

Сын: Чернов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Чернова Мария Емельянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Людмила Владимирнова

Мать ребёнка: Чернова Мария Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Мария Емельянова

Смерть
Неизвестно
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