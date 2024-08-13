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Родионов Иван Андреевич

Место рождения

Синие Липяги, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Родионов Андрей Григорьевич

Мать: Родионова Пелагея Калиновна

Синие Липяги, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Родионова Акилина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Акилина Григорьевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Родионов Стефан Иванович

Мать ребёнка: Родионова Акилина Григорьевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Емельянова (Родионова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Родионова Акилина Григорьевна

Синие Липяги, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Родионов Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Родионова Акилина Григорьевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Родионов Николай Иванович

Мать ребёнка: Родионова Акилина Григорьевна

Смерть
1916

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