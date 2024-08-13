Родионов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Родионова Акилина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Родионова Акилина Григорьевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Емельянова (Родионова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Родионова Акилина Григорьевна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Родионов Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Родионова Акилина Григорьевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Родионов Николай Иванович
Мать ребёнка: Родионова Акилина Григорьевна
Смерть
1916