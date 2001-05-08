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Козлович Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1911

Дата смерти

08.05.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1911

Отец: Козлович Василий Захарович

Мать: не указана

Бракосочетание
29.03.1936

Жена: Козлович Анна Николаевна

Петриков, Петриковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
16.01.1937

Сын: Козлович Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Козлович Анна Николаевна

Смерть
08.05.2001
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