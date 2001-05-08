Козлович Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1911
Дата смерти08.05.2001
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1911
Отец: Козлович Василий Захарович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.03.1936
Жена: Козлович Анна Николаевна
Петриков, Петриковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
16.01.1937
Сын: Козлович Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Козлович Анна Николаевна
Смерть
08.05.2001