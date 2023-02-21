Рыжда Евдокия Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1895
Дочь: Ганноченко Марина Степановна
Отец ребёнка: Рыжда Степан Сергеевич
Дворцовское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно