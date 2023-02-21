Рыжда Евдокия Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжда Евдокия Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1895

Дочь: Ганноченко Марина Степановна

Отец ребёнка: Рыжда Степан Сергеевич

Дворцовское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжда Степан Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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