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Банников Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Вступление в партию
1918
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Около 1933

Жена: Волыгина Тамара Александровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Банников Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Волыгина Тамара Александровна

Самара, Самара, Самарская область
Образование
?.06.1935
Самара, Самара, Самарская область
Куйбышевский индустриальный институт им. В.В.Куйбышева. Инженер-технолог (Технология основной химической промышленности по профилю минеральных щелочей)
Рождение ребёнка
09.10.1935

Дочь: Полякова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Волыгина Тамара Александровна

Место жительства
С 1935 по 1940
Директор завода
Рождение ребёнка
11.08.1937

Дочь: Бурлакова Валерия Ивановна

Мать ребёнка: Волыгина Тамара Александровна

Место жительства
С 1940 по 1941
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Завод им.Фрунзе, начальник 19-го цеха
Арест
19.12.1941
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Арест. УНКВД по Пензенской области Обвинение: 58, п. 10 ч 2 # высказывал к/р троцкистские взгляды против политики ВКП(б) и Советского правительства
Осуждение
09.09.1942
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Осудивший орган: Особое совещание при НКВД СССР Приговор: 10 лет
Отбывание наказания
С 1942 по 1955
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Место жительства
С 1955 по 1982
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Награда
Около 1981
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Знак «50 лет пребывания в КПСС»
Смерть
1982
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Реабилитация осужденного
26.05.1994
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Реабилитирующий орган: прокуратурой Пензенской области Основания реабилитации: Закон 91 г.
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