Банников Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Вступление в партию
1918
Бракосочетание
Около 1933
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Банников Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Волыгина Тамара Александровна
Образование
?.06.1935
Куйбышевский индустриальный институт им. В.В.Куйбышева. Инженер-технолог (Технология основной химической промышленности по профилю минеральных щелочей)
Рождение ребёнка
09.10.1935
Дочь: Полякова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Волыгина Тамара Александровна
Место жительства
С 1935 по 1940
Директор завода
Рождение ребёнка
11.08.1937
Дочь: Бурлакова Валерия Ивановна
Мать ребёнка: Волыгина Тамара Александровна
Место жительства
С 1940 по 1941
Завод им.Фрунзе, начальник 19-го цеха
Арест
19.12.1941
Арест. УНКВД по Пензенской области Обвинение: 58, п. 10 ч 2 # высказывал к/р троцкистские взгляды против политики ВКП(б) и Советского правительства
Осуждение
09.09.1942
Осудивший орган: Особое совещание при НКВД СССР Приговор: 10 лет
Отбывание наказания
С 1942 по 1955
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Место жительства
С 1955 по 1982
Награда
Около 1981
Знак «50 лет пребывания в КПСС»
Смерть
1982
Реабилитация осужденного
26.05.1994
Реабилитирующий орган: прокуратурой Пензенской области Основания реабилитации: Закон 91 г.