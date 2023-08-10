Марченко Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829 ст.

Отец: Марченко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.

Сын: Марченко Ефим Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Курская губерния Щигровский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1874 ст.

Сын: Марченко Афанасий Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Курская губерния Щигровский уезд
Рождение ребёнка
Между 1879 и 1880 ст.

Сын: Марченко Илья Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Курская губерния Щигровский уезд
Место жительства
Неизвестно
Курская губерния Щигровский уезд
Смерть
Неизвестно
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