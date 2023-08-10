Марченко Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829 ст.
Отец: Марченко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.
Мать ребёнка: не указана
Курская губерния Щигровский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1874 ст.
Сын: Марченко Афанасий Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Курская губерния Щигровский уезд
Рождение ребёнка
Между 1879 и 1880 ст.
Мать ребёнка: не указана
Курская губерния Щигровский уезд
Место жительства
Неизвестно
Курская губерния Щигровский уезд
Смерть
Неизвестно