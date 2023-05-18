(Ненашева) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ненашева) Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1915

Муж: Обухов Пётр Кузьмич

Рождение ребёнка
26.06.1917

Сын: Обухов Василий Петрович

Отец ребёнка: Обухов Пётр Кузьмич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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