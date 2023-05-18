(Ненашева) Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1915
Муж: Обухов Пётр Кузьмич
Рождение ребёнка
26.06.1917
Отец ребёнка: Обухов Пётр Кузьмич
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно