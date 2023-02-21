Зайцев Пётр Никифорович
Место рожденияСмолнеская обл., Монастырщинский р-н, д. Свечевка
Дата рождения1924
Дата смерти14.12.1942
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Зайцев Никифор Тимофеевич
Мать: Зайцева Елена Антоновна
Смолнеская обл., Монастырщинский р-н, д. Свечевка
Смерть
14.12.1942
Селенки, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно
Смолнеская обл., Темкинский р-н, д. Силенки