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Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1834

Сын: Павлов Степан Кирьянович

Отец ребёнка: Павлов Кирьян Ефимович

Сугробы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Родился в селе Сугробы. После 9 ревизии выбыл в Новоселок (Муромцев хутор) Данковского уезда Рязанской губернии.
Смерть
Неизвестно
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