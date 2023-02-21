Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1834
Отец ребёнка: Павлов Кирьян Ефимович
Сугробы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Родился в селе Сугробы. После 9 ревизии выбыл в Новоселок (Муромцев хутор) Данковского уезда Рязанской губернии.
Смерть
Неизвестно