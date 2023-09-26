Мартынюк Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынюк Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1980

Отец: не указан

Мать: Мартынюк Наталья Николаевны

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