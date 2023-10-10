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Алексеева Любовь Григорьевна

Место рождения

Юнкюр, Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

27.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1986

Отец: Алексеев Григорий Семенович

Мать: Алексеева Дарья Семёновна

Юнкюр, Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
15.09.2011

Сын: Айсуев Денис Константинович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
06.04.2019

Муж: не указан

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.05.2019

Сын: Айсуев Владислав Константинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.04.2023

Сын: Айсуев Арсалан Константинович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айсуев Константин Аликович

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