Алексеева Любовь Григорьевна
Место рождения
Дата рождения27.05.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1986
Рождение ребёнка
15.09.2011
Сын: Айсуев Денис Константинович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
06.04.2019
Муж: не указан
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.05.2019
Сын: Айсуев Владислав Константинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.04.2023
Сын: Айсуев Арсалан Константинович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно