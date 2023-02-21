Шлыкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлыкова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлыков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шлыков Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлыков Александр Иванович

Отец ребёнка: Шлыков Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлыков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Шлыков Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлыков Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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