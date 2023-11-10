Анисимова (Анисимова) Лидия Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.04.1929
Дата смерти25.09.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1929
Эвакуация
14.07.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.03.1950
Дочь: Воробьева Ангелина Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.09.1989
Причина смерти: Болезнь (ишемический инсульт в системе средней мозговой артерии справа)