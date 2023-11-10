Анисимова (Анисимова) Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Анисимова) Лидия Федоровна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

01.04.1929

Дата смерти

25.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1929

Отец: Анисимов Федор Ефимович

Мать: Анисимова Феодора Петровна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Эвакуация
14.07.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.03.1950

Дочь: Воробьева Ангелина Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей

Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
25.09.1989
Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Причина смерти: Болезнь (ишемический инсульт в системе средней мозговой артерии справа)
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