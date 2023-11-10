Евсина (Королева) Мелания Савельевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1897 ст.
Александровка, Осинский уезд, Пермская губерния
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6777#90 Стр.90 зап.36 Жених - второй брак 50 лет Супруга - солдатская водва, второй брак 37 лет Поручители по жениху: д.Крылово Иван Васильевич Баженов и Иван ... Показать все
Смерть
Неизвестно