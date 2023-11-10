Евсина (Королева) Мелания Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсина (Королева) Мелания Савельевна

Евсина (Королева) Мелания Савельевна

Место рождения

Малоникольское, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малоникольское, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
25.04.1897 ст.

Муж: Евсин Василий Филиппович

Александровка, Осинский уезд, Пермская губерния
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6777#90 Стр.90 зап.36 Жених - второй брак 50 лет Супруга - солдатская водва, второй брак 37 лет Поручители по жениху: д.Крылово Иван Васильевич Баженов и Иван ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close