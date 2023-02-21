Ермолин Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1979
Дочь: Дорошевич Марина Николаевна
Мать ребёнка: Прокурат Любовь Владимировна
Белицк, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно