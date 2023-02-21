Ермолин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолин Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1979

Дочь: Дорошевич Марина Николаевна

Мать ребёнка: Прокурат Любовь Владимировна

Белицк, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолин Виталий Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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