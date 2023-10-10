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Кудряшов Александр Георгиевич

Место рождения

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

06.04.1905

Дата смерти

22.07.1905

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1905

Отец: Кудряшев Георгий (Егор) Алексеевич

Мать: Кузьмина Александра Васильевна

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1905 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 2801, оп. 2, д. 213, л. 62 об. - 63) имеется актовая запись о рождении № 24 (счет родившихся мужс... Показать все
Смерть
22.07.1905
Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1905 год (часть третья, «Об умерших»: ЦАНО, ф. 2801, оп. 2, д. 213, л. 90 об. - 91) имеется актовая запись о смерти № 26 (счет умерших мужского по... Показать все
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