Кудряшов Александр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1905
Дата смерти22.07.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1905
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1905 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 2801, оп. 2, д. 213, л. 62 об. - 63) имеется актовая запись о рождении № 24 (счет родившихся мужс... Показать все
Смерть
22.07.1905
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1905 год (часть третья, «Об умерших»: ЦАНО, ф. 2801, оп. 2, д. 213, л. 90 об. - 91) имеется актовая запись о смерти № 26 (счет умерших мужского по... Показать все