Наливайко (Заколюкина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наливайко (Заколюкина) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1937 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1961

Отец: не указан

Мать: Заколюкина Вера Андрияновна

Рождение ребёнка
1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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