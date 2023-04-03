Наливайко (Заколюкина) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1961
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно