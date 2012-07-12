Кокорюлин Владимир Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорюлин Владимир Тимофеевич

Место рождения

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Дата рождения

01.05.1971

Дата смерти

12.07.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
Работал на заводе Звездочка в Северодвинске (Инженер)
Смерть
12.07.2012
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