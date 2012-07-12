Кокорюлин Владимир Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1971
Дата смерти12.07.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Работал на заводе Звездочка в Северодвинске (Инженер)
Смерть
12.07.2012