Филимонов Сергей Авенирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1986
Сын: Филимонов Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Филимонова Светлана
Рождение ребёнка
05.04.1987
Сын: Филимонов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Филимонова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филимонова Светлана
Смерть
Неизвестно