Филимонов Сергей Авенирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Сергей Авенирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филимонов Авенир Дмитриевич

Мать: Филимонова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
01.02.1986

Сын: Филимонов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Филимонова Светлана

Рождение ребёнка
05.04.1987

Сын: Филимонов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Филимонова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Светлана

Смерть
Неизвестно
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