Пучкова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Рождение ребёнка
08.06.1912
Дочь: Пучкова Антонина Филипповна
Отец ребёнка: Пучков Филипп Леонтьевич
восприемники: Пучков Афиноген Леонтьевич Лукьянова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1915
Дочь: Пучкова Мария Филипповна
Отец ребёнка: Пучков Филипп Леонтьевич
Восприемники Иван Евсеевич Пучков Гликерия Михайловна Пучкова (жена)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно