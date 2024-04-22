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Пучкова Анна Ивановна

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.06.1912

Дочь: Пучкова Антонина Филипповна

Отец ребёнка: Пучков Филипп Леонтьевич

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
восприемники: Пучков Афиноген Леонтьевич Лукьянова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1915

Дочь: Пучкова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Пучков Филипп Леонтьевич

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники Иван Евсеевич Пучков Гликерия Михайловна Пучкова (жена)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучков Филипп Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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