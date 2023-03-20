Петрова Иринья Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Иринья Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Петров Зиновей Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михайло Петров

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михайло Петров

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михайло Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Михайло Петров

Смерть
Неизвестно
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