Петрова Иринья Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Петров Зиновей Михайлович
Отец ребёнка: Петров Михайло Петров
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михайло Петров
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михайло Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно